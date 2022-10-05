حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 64.4 طن قات وأكثر من طن حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (64) طنًا و(400) كيلو جرام من مادة القات المخدر، وطن و(9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(62) ألف قرص أمفيتامين مخدر، و(425620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وتم القبض على مهربيها، وعددهم (135) متهمًا؛ منهم (36) مواطنًا، و(99) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية الأثيوبية، و(39) من الجنسية اليمنية، و(7) من الجنسية الصومالية، و(6) من الجنسية الإريترية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(1) من الجنسية المصرية.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهرَّبات لجهة الاختصاص.