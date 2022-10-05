حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 64.4 طن قات وأكثر من طن حشيش

وتم القبض على مهربيها، وعددهم (135) متهمًا؛ منهم (36) مواطنًا، و(99) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية الأثيوبية، و(39) من الجنسية اليمنية، و(7) من الجنسية الصومالية، و(6) من الجنسية الإريترية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(1) من الجنسية المصرية.