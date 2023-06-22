"شؤون الحرمين" تستقبل عددًا من حجاج العراق وإندونيسيا لتعريفهم بمعالم المسجد الحرام

وأفاد "الأحمدي" بأنه يتم نقل الوفود من مقر سكنهم إلى المسجد الحرام، والمرور بهم على عدة محطات داخل المسجد منها الرواق السعودي ومراحل عمارته وما وصل إليه من تطور تاريخي وبناء حضاري، وزيارة الحلقات القرآنية، بالإضافة إلى زيارة التوسعة السعودية الثالثة والمعرض الموجود بها، مشيرًا إلى أن هذه الجولات والزيارات تكمن أهميتها في نقل رسالة الحرمين الشريفين، وستستمر مع عدد من الوفود المختلفة من ضيوف الرحمن.