"شؤون الحرمين" تستقبل عددًا من حجاج العراق وإندونيسيا لتعريفهم بمعالم المسجد الحرام

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، أمس، عددًا من حجاج العراق، وإندونيسيا؛ لتعريفهم بمعالم المسجد الحرام والخدمات المقدمة لهم داخل التوسعة الثالثة والرواق السعودي، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".
وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي عادل بن عبيد الأحمدي، أن ذلك يأتي تفعيلًا لمبادرة "حفاوة" التي أطلقتها الرئاسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام من خلال تفعيل دور الإدارات المنضوية تحت مظلتها، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن في مواسم الخير والبركات.
وأفاد "الأحمدي" بأنه يتم نقل الوفود من مقر سكنهم إلى المسجد الحرام، والمرور بهم على عدة محطات داخل المسجد منها الرواق السعودي ومراحل عمارته وما وصل إليه من تطور تاريخي وبناء حضاري، وزيارة الحلقات القرآنية، بالإضافة إلى زيارة التوسعة السعودية الثالثة والمعرض الموجود بها، مشيرًا إلى أن هذه الجولات والزيارات تكمن أهميتها في نقل رسالة الحرمين الشريفين، وستستمر مع عدد من الوفود المختلفة من ضيوف الرحمن.
وعبّر الضيوف عن سعادتهم بهذه الجولة وبما حصلوا عليه من معلومات قيمة عن المسجد الحرام، والرواق السعودي، وما قُدّم لهم من معلومات إثرائية في المعرض، منوهين بما يُبذل من رعاية وخدمة لحجاج بيت الله الحرام وقاصديه، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين في موازين أعمالهما.