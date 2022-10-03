"مسمار" مسدس اخترق رئته وشريانه.. "فتح صدر" يُنقذ حياة مصاب بالباحة

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير مشاري في إنقاذ حياة مصاب عبر عملية نوعية نادرة جرى خلالها فتح صدر المريض الذي تعرض لاختراق مسمار من مسدس مسامير أصاب الرئة وشرياناً رئوياً وأدّى إلى نزيفٍ حادٍ في الصدر وتجمُّع هوائي.
تفصيلاً، وصل المريض للمستشفى في حالة خطِرة بعد نزف أكثر من 3 لترات دم أدى إلى هبوط الضغط، فتم استقبال الحالة ونقلها من قسم الطوارئ مباشرةً إلى غرفة العمليات.
ومن خلال عملية فتح للصدر تم إيقاف النزيف وتعويض الدم المفقود فاستقرت حالة المريض -بفضل الله- وتم إبقاؤه في العناية المركزة لمدة أسبوع، ثم نقله إلى قسم التنويم، وبعدها غادر المستشفى بصحة جيدة
وبيّنت "صحة الباحة"، أن هذه الإصابة تُعدّ من الاصابات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة بنسبة كبيرة، لا قدر الله.