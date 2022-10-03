"مسمار" مسدس اخترق رئته وشريانه.. "فتح صدر" يُنقذ حياة مصاب بالباحة

تفصيلاً، وصل المريض للمستشفى في حالة خطِرة بعد نزف أكثر من 3 لترات دم أدى إلى هبوط الضغط، فتم استقبال الحالة ونقلها من قسم الطوارئ مباشرةً إلى غرفة العمليات.