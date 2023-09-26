"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.