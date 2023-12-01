"الجاسر" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش جمعية المنظمة البحرية الدولية

والتقى الجاسر كلًا من: الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، وزير العلوم والطاقة والاتصالات والنقل الجامايكي هون داريل فاز، وزير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق النيجيري أيتولا أديغبوييغا، إضافة إلى وزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي، وزير البنية التحتية والإسكان السويدي أندرياس كارلسون، وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا، وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام الحميد، إضافة إلى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، ومساعد القائد لسياسة الوقاية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأدميرال واين آر أرجوين جونيور.