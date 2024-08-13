تحكُّم بالمسافات والتكاليف.. "آلات زراعة البصل والثوم التقنية" في فيديو لـ"الإرشاد"

نبّهت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- إلى أهمية استخدام آلات زراعة البصل والثوم المشمولة بالتقنيات الزراعية الحديثة التي تمكّن المزارعين من التحكم في عمق ومسافات الزراعة، وتوفر الجهد، وتقلل من تكاليف عملية الإنتاج.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، أن البصل أو الثوم يُزرع في العديد من مزارع إنتاج البصل والثوم باستخدام البصيلات أو الفصوص؛ مشيرًا إلى آلة -وفق فيديو مرفق- تم تصميمها لزراعة حقول البصل أو الثوم تمكّن من التحكم في عمق الزراعة من 2 إلى 16 سنتيمترًا.
وتابع: كما تُمَكن الآلة الحديثة من الزراعة بين النباتات بمسافة من 6.5 إلى 20 سنتيمترًا، والمسافة بين الصفوف من 15 إلى 49 سنتيمترًا حسب كثافة الزراعة المطلوبة.
وأضاف: "عزيزي المزارع، احرص على مواكبة كل ما هو حديث ومتطور في الإنتاج الزراعي لتوفير الوقت وتقليل التكاليف".