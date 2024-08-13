تحكُّم بالمسافات والتكاليف.. "آلات زراعة البصل والثوم التقنية" في فيديو لـ"الإرشاد"

وأوضح "الإرشاد الزراعي"، أن البصل أو الثوم يُزرع في العديد من مزارع إنتاج البصل والثوم باستخدام البصيلات أو الفصوص؛ مشيرًا إلى آلة -وفق فيديو مرفق- تم تصميمها لزراعة حقول البصل أو الثوم تمكّن من التحكم في عمق الزراعة من 2 إلى 16 سنتيمترًا.