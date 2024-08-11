تعدٍ وترويجُ موادّ مخدّرة.. جناة في قبضة "رجال الأمن"

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية ظهر في محتوى مرئي يهدّد مواطناً بأداة صلبة، وقام بارتكاب مخالفة طمس لوحة مركبته "شاحنة".