تعدٍ وترويجُ موادّ مخدّرة.. جناة في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض في مكة المكرّمة على مواطن؛ لقيامه بالتحرُّش بحدث.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطنٍ قام بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتَيْن و1195 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً في مركبته.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية ظهر في محتوى مرئي يهدّد مواطناً بأداة صلبة، وقام بارتكاب مخالفة طمس لوحة مركبته "شاحنة".