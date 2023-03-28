خدمات ومتابعة لمليون معتمر ومصلّ يوميًّا.. جهود جبارة في إدارة الحشود بالحرم المكي

تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم كافة الخدمات والإمكانات لقاصدي المسجد الحرام؛ إذ يستقبل الحرم المكي ما يقرب من مليون، ما بين مصلّ ومعتمر، توفر لهم جميع الخدمات والإمكانات لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.
وفي التفاصيل: أوضح وكيل الرئيس العام للحشود والتفويج المهندس سامي الحجيلي، لـ"سناب رئاسة الحرمين"؛ أننا مسؤولون عن وضع خطوط التفويج لإدارة هذه الأعداد المليونية من معتمرين ومصلين داخل المسجد الحرام، وتم تخصيص صحن المطاف بالدور الأرضي للمعتمرين، كما تم تخصيص الدور الأول وسطح المطاف والساحات الخارجية، والتوسعة السعودية الثالثة وساحاتها للمصلين.
وتابع "الحجيلي": يتم تمكين جميع المعتمرين من تأدية النسك بكل يسر وسهولة من مداخل ومخارج، وتم تخصيص أكثر من ستة مداخل شملت: باب الملك عبد العزيز، والملك فهد، وباب الفتح، وباب العمرة، وباب الزبير، وباب السلام، وجميع هذه المداخل يتم من خلالها الوصول لأداء العمرة، وصولًا إلى صحن المطاف في الدور الأرضي.
وأردف: قبل الصلاة بلحظات يتم تفتيت هذه الكثافات وتوزيعها على الدور الأرضي وصحن المطاف؛ لتهيئة البيئة التعبدية في صحن المطاف.
واختتم حديثه مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأوقات التصاريح الصادرة من الجهات المعنية، والالتزام بها يساعد في تنظيم هذه الأعداد المليونية داخل المسجد الحرام.