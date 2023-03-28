خدمات ومتابعة لمليون معتمر ومصلّ يوميًّا.. جهود جبارة في إدارة الحشود بالحرم المكي

وتابع "الحجيلي": يتم تمكين جميع المعتمرين من تأدية النسك بكل يسر وسهولة من مداخل ومخارج، وتم تخصيص أكثر من ستة مداخل شملت: باب الملك عبد العزيز، والملك فهد، وباب الفتح، وباب العمرة، وباب الزبير، وباب السلام، وجميع هذه المداخل يتم من خلالها الوصول لأداء العمرة، وصولًا إلى صحن المطاف في الدور الأرضي.