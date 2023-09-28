أمانة الرياض تعتمد 18 مخططًا بمساحة 31.3 مليون م2 خلال النصف الأول 2023

اعتمدت أمانة منطقة الرياض، 18 مخططًا في المدينة خلال النصف الأول من 2023، منها 11 مخططًا اعتُمدت أوليًّا، و7 نهائيًّا، بإجمالي مساحة بلغت 31.263.310 م2، شملت مرافق سكنية وتعليمية ومدنًا طبية وإعلامية؛ وذلك بهدف مواكبة النمو العمراني المتسارع بالعاصمة.