"الغذاء والدواء" تتلقى 6136 بلاغاً حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال سبتمبر

وبحسب إنفوجرافيك نشرته الهيئة على حسابها بتويتر، تصدّرت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قائمة مقدّمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلاً مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، تلتها مدينة الملك فهد الطبية، ثم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالقوات المسلحة، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنوّرة، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، ومستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدّسة، ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل للحرس الوطني بالدمام، فيما تذيل مستشفى الأمراض الصدرية بجازان القائمة.