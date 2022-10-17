"التدريب التقني" تُخَفِّض تكلفة الساعة المعتمدة في البرامج التطبيقية المسائية

ومع تطبيق المؤسسة نظام الثلاثة فصول في الكليات والمعاهد التابعة لها؛ فإن بوابة التسجيل تفتح بداية كل فصل من الفصول الثلاثة بشكل مستقل؛ حيث سيبدأ التقديم من الأسبوع القادم على برامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية؛ حيث سيكون التقديم من خلال بوابة "قبولي" الإلكترونية على موقع المؤسسة، متاحًا في 88 كلية تقنية للبنين و40 كلية تقنية للبنات و65 معهدًا صناعيًّا ومعهد عمارة وتشييد في جميع مناطق المملكة.