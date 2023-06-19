بمبيعات قاربت الـ 200 مليون ريال.. مزاد "ودق الرياض" يؤكد ريادة شركة "أدير العقارية" لقطاع التسويق العقاري في المملكة

من جانبه قدم سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ تهنئته الخالصة لمن حظي بدرر شركة "سعودي أوجيه"، مؤكدًا أن نجاح المزاد يعكس الثقة المتزايدة بقطاع العقارات في الرياض، التي تُعد واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وتشهد تطورًا مستمرًا في البنية التحتية والمشاريع العمرانية، مما ساهم في تعزيز أهمية الاستثمار العقاري فيها، وجعل منها وجهة مثالية للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص العقارية المتاحة وتحقيق عوائد مالية مجزية.