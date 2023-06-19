بمبيعات قاربت الـ 200 مليون ريال.. مزاد "ودق الرياض" يؤكد ريادة شركة "أدير العقارية" لقطاع التسويق العقاري في المملكة

في نجاحٍ جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، حققت شركة "أدير العقارية" مبيعاتٍ نوعية بلغت قيمتها 195,515,062 ريال (شاملة قيمة التصرفات العقارية والسعي)، وذلك خلال مزاد النخبة الذي نظمته الشركة لبيع عقارات "ودق الرياض"، وشهد حضورًا قياسيًا من الباحثين عن الاستثمارات العقارية الناجحة في منطقة الرياض.
وتميز المزاد بالفخامة والتنظيم الاحترافي، وتنوع العقارات المعروضة فيه والتي تفردت جميعها بمواقعها الاستراتيجية في أهم أحياء شمال ووسط وشرق الرياض (النرجس، الضباط، الملك فيصل)، إضافة إلى مركز الجلة وتبراك في محافظة المزاحمية، مما جذب اهتمام نخبة المستثمرين ورجال الأعمال الذين حضروا المزاد وتفاعلوا معه بشكل ٍكبيرٍ وتنافسوا على العقارات المميزة بكل حماسة وعزيمة، ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق قيمة مالية عالية من بيعها أكدت جاذبية السوق العقاري في العاصمة.
من جانبه قدم سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ تهنئته الخالصة لمن حظي بدرر شركة "سعودي أوجيه"، مؤكدًا أن نجاح المزاد يعكس الثقة المتزايدة بقطاع العقارات في الرياض، التي تُعد واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وتشهد تطورًا مستمرًا في البنية التحتية والمشاريع العمرانية، مما ساهم في تعزيز أهمية الاستثمار العقاري فيها، وجعل منها وجهة مثالية للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص العقارية المتاحة وتحقيق عوائد مالية مجزية.
وأضاف "الحربي" تفخر شركة أدير العقارية بنجاح مزاد "ودق الرياض" وتفوقها في تنظيمه وإدارته، ونجاحها في استقطاب صفوة المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء المملكة للمشاركة في المزاد، بفضل استراتيجياتها التسويقية الفعالة، وشبكة عملائها الواسعة، وامتلاكها فريقًا محترفًا يتمتع بالخبرة والمعرفة الواسعة بسوق العقارات في المملكة، والذي مكنَّ الشركة من تسويق العقارات بكل احترافية وتميز، وبيعها بأعلى قيمة مُمكنة. مما يؤكد قدرات الشركة الاستثنائية على تلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، ويُعزز مكانتها كشركة رائدة في سوق العقارات بالمملكة تعتبر الابتكار والجودة والاحترافية أساسًا لنجاحها.
الجدير ذكره أن المزاد أقيم يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023م، في قاعة التخصصي للاحتفالات والمؤتمرات بمدينة الرياض.