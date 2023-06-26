"البيئة" تدعو الحُجّاج إلى استخدام منتجات يمكن إعادة تدويرها

وحدّدت الوزارة خطوات بسيطة وسهلة، تُمكّن الحاج من تفعيل إعادة الاستخدام لتقليل إنتاج النفايات؛ منها التركيز على شراء منتجات صديقة للبيئة وتتحمل الاستخدام لأكثر من مرة، كما لفتت الحاج إلى تفقد من حوله وسؤاله؛ ما إذا كان في حاجة لاستخدام غرضه والاستفادة منه، إلى جانب اختيار منتجات مصنوعة من مواد يسهل إعادة تدويرها عند عدم الحاجة لها، مشيرة إلى أن كل ذلك يساعد في إعادة التدوير، وهي عملية استخدام الأغراض والمنتجات كمواد أولية بدلًا من رميها؛ لصنع منتجاتٍ جديدة، موضحة أن الحجاج بإمكانهم إعادة التدوير خلال رحلة حجهم.