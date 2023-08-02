اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 3 أغسطس؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد.