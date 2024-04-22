تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز كلمة ثمّن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- للجائزة، معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على حضوره لهذا الحفل، ومرحبًا باسم الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، بالجميع في حفل جائزة الملك فيصل في دورتها السادسة والأربعين.