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عظماء وُلدوا في رمضان: "السلطان عثمان" حكم شمال إفريقيا 50 عامًا.. وهذا ما فعله مع غرناطة

كان فقيهًا وحافظًا للقرآن واهتم بالجانب التعليمي والثقافي