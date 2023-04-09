تدخُّل للهلال الأحمر بالحرم المكي يُعيد النبض لقلب معتمرة مصرية بعد توقفه

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون؛ إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس السبت، يُفيد بوجود حالة تعاني إغماءً وتوقفاً للقلب والتنفس بالساحة الشرقية (مصليات النساء) بالحرم المكي، وعند وصول الفريق الطبي تبيّن وجود امرأة مستلقية على الأرض.