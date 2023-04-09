تدخُّل للهلال الأحمر بالحرم المكي يُعيد النبض لقلب معتمرة مصرية بعد توقفه

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة، في إعادة النبض لمعتمرة في العقد السادس من العمر من الجنسية المصرية.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون؛ إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس السبت، يُفيد بوجود حالة تعاني إغماءً وتوقفاً للقلب والتنفس بالساحة الشرقية (مصليات النساء) بالحرم المكي، وعند وصول الفريق الطبي تبيّن وجود امرأة مستلقية على الأرض.
وأضاف د. بلجون، على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت بعملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض، ولله الحمد، وتمّ نقل المريضة إلى مستشفى أجياد العام، حيث تمّ وضعها تحت الرعاية الصحية بالعناية المركّزة.