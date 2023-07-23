المملكة تؤكد أهمية ربط التقنيات العميقة بالمجتمع لتحقيق التنمية المُستدامة خلال مشاركتها في قمة العلوم لـ"G20"

وأوضح أن الاستثمار في العلوم والتقنية أصبح مهمًا للوصول للريادة العالمية، لذلك حددت المملكة أربع أولويات وطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، ترتكز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، حيث تتوافق تلك الأولويات مع التوجهات العالمية لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة، كما تُسهم في تعزيز تنافسية المملكة وموقعها الريادي على المستوى الدولي.