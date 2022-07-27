"إثراء" يدعم "انسياب" بـ12 ماراثون في 25 دولة

حظي مشروع "انسياب"، بدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضمن البرنامج الوطني "مبادرة إثراء المحتوى"، الذي يهدف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي والعربي وتعزيز فرصه بالمملكة وخارجها في شتى القطاعات الثقافية والإبداعية.
وقال مدير المشروع فهد الأفندي: "انسياب" يتضمّن سلسلة أفلام وثائقية متجددة، تقدم محتوى مكونًا من 3 حلقات حتى الآن، ترتكز على تأملات للحياة الواقعية من خلال ماراثون للجري، يتمكّن المشاركون فيه من السفر إلى 25 دولة، للالتحاق بـ12 ماراثون، يستغرق كلا منه 80 دقيقة، وذلك بهدف الوصول إلى حافّة العالم، والبحث عن معنى أخاذ للحياة.
وأضاف: المشروع قائم منذ عام 2018م، واللبنة الأساسية له فيلم قصير وبدعم إثراء، شهد المشروع تحوّلات كبيرة ليصبح سلسلة أفلام وثائقية تجسد حالة من التمازج الفنّي، ولدى المشروع ارتباط وثيق بالصحة النفسية للشباب والمجتمع لقدرته على تشكيل الواقع والغوص بالذات البشرية، لمقاومة رتابة الحياة جرّاء استكشاف ما بداخل الإنسان ومحاكاة العالم الخارجي وصولًا إلى مفاهيم أكثر عمقًا لأسرار الحياة.
وأكد "الأفندي" سعي سلسلة "انسياب" الوثائقية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة الذهنية لفئة الشباب عبر رفع ثقتهم الذاتية بأنفسهم والتعبير عن رغباتهم وما يجول بخاطرهم بصورة جمالية قادرة على إيصال المطلوب دون عناء التمهيد وثقل المسؤولية.
ولفت إلى أن المشروع يحمل محتوى ثقافياً نوعياً غير مسبوق في العالم العربي، بما يرفع من ذائقة ووعي المتلقي العربي.