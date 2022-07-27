"إثراء" يدعم "انسياب" بـ12 ماراثون في 25 دولة

وقال مدير المشروع فهد الأفندي: "انسياب" يتضمّن سلسلة أفلام وثائقية متجددة، تقدم محتوى مكونًا من 3 حلقات حتى الآن، ترتكز على تأملات للحياة الواقعية من خلال ماراثون للجري، يتمكّن المشاركون فيه من السفر إلى 25 دولة، للالتحاق بـ12 ماراثون، يستغرق كلا منه 80 دقيقة، وذلك بهدف الوصول إلى حافّة العالم، والبحث عن معنى أخاذ للحياة.