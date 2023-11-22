مجمع تجاري بمساحة 21.428.13 م2.. مزاد "واجهة المستقبل" يوفر فرصة استثمارية فريدة بتبوك

يوفر مزاد "واجهة المستقبل" فرصة استثمارية فريدة من نوعها، في مدينة تبوك، التي تعد إحدى بوابات البحر الأحمر ومركزًا للمشاريع العملاقة والتنموية على مستوى العالم؛ لكونها مدينة غنية بالإمكانات الاقتصادية، وتتمتع بموقع استراتيجي مهم في المملكة، مما يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويستعرض المزاد مجمعاً تجارياً مميزًا بمساحة 21.428.13 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي على أهم الطرق الرئيسية والحيوية في المنطقة.
ويتميز المجمع بتصميمه العصري وتوفر خدماته وجاهزيته التامة للاستثمار والتشغيل، ويحتوي على 121 معرضًا تجاريًا متنوعًا، يلبي احتياجات ورغبات جميع المتسوقين، بالإضافة إلى 490 موقف سيارة مظللًا وخارجيًا، توفر راحة للمتسوقين وخيارات إضافية للمستثمرين.
وينظم ويقيم مزاد "واجهة المستقبل" شركة "دار القياس" للمزادات، وهي واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العقارية في المملكة.
وتتمتع "دار القياس" بخبرة واسعة في هذا المجال، وتحرص على تقديم خدمات متميزة للمستثمرين، بما يضمن لهم الحصول على أفضل النتائج.
ويقام مزاد "واجهة المستقبل" في 13 ديسمبر من العام الجاري بالرياض، حضورياً في قاعة التخصصي، وإلكترونياً عبر المنصة السعودية للمزادات.
ويمكن التسجيل والمشاركة في المزاد، واغتنام الفرصة الاستثنائية للاستثمار في مستقبل واعد.
لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لـ"دار القياس" www.auctions.daralqias.com، أو الاتصال على الرقم 920011513.