مجمع تجاري بمساحة 21.428.13 م2.. مزاد "واجهة المستقبل" يوفر فرصة استثمارية فريدة بتبوك

يوفر مزاد "واجهة المستقبل" فرصة استثمارية فريدة من نوعها، في مدينة تبوك، التي تعد إحدى بوابات البحر الأحمر ومركزًا للمشاريع العملاقة والتنموية على مستوى العالم؛ لكونها مدينة غنية بالإمكانات الاقتصادية، وتتمتع بموقع استراتيجي مهم في المملكة، مما يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والخدمات اللوجستية.