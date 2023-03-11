أمير الشرقية: العلم الوطني هو راية العز الشامخة التي لا تُنكّس في أي ظرف

وقال: "صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون هناك يوم خاص للعلم الوطني هو استحضار لقيمة عظيمة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، لما يتضمنه من دلالات في شكله ورسمه، حيث ترمز شهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة الإسلام والسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز السيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة".