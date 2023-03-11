أمير الشرقية: العلم الوطني هو راية العز الشامخة التي لا تُنكّس في أي ظرف

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العَلم الوطني الذي يوافق يوم 11 مارس من كل عام.
وقال: "صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون هناك يوم خاص للعلم الوطني هو استحضار لقيمة عظيمة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، لما يتضمنه من دلالات في شكله ورسمه، حيث ترمز شهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة الإسلام والسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز السيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة".
وأضاف الأمير سعود: "من المهم أن تفخر الأجيال الجديدة بوطنها وتاريخه الطويل وإنجازاته المتلاحقة والمستمرة، وأن تفخر بعلم الوطن وتفهم دلالاته ومعانيه، فهو راية العز الشامخة التي لا تُنكّس في أي ظرف من الظروف، وهو مظهر من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمز للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية".
وسأل أمير المنطقة الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ قائد المسيرة ورائد النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.