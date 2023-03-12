وفقًا لـ"فوربس 2022".. "سليمان الحبيب" الأولى والأكثر ابتكارًا في شركات القطاع الصحي بالمملكة

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تُعد واحدة من أكثر وأكبر مؤسسات الرعاية الصحية نموًّا وتطورًا في المنطقة؛ حيث احتلت المركز الأول لقائمة أكبر عشر شركات خدمات صحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت "21.1" دولار، تُشكل "55%" من القيمة المالية الإجمالية للشركات العشر، كما حصدت المركز الأول كأقوى مقدم رعاية صحية تأثيرًا في الشرق الأوسط؛ وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" نفسها في العام 2022، ويأتي هذا الإنجاز الأخير امتدادًا لإنجازاتها المتتالية وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات المحلية والدولية.