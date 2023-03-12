وفقًا لـ"فوربس 2022".. "سليمان الحبيب" الأولى والأكثر ابتكارًا في شركات القطاع الصحي بالمملكة

جاءت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في المركز الأول بقائمة أكثر شركات القطاع الصحي ابتكارًا بالمملكة؛ وفقًا لتقرير مجلة فوربس Forbes للعام 2022؛ في إنجاز نوعي جديد للمجموعة، كما أنها أيضًا احتلت مركزًا متقدمًا في القائمة العامة للتصنيف التي ضمت شركات قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة.
واعتمد التقرير في تصنيفه على عدد من المعايير أبرزها: الالتزام بالابتكار، والاستثمار في البحث والابتكار، والفوائد الأخرى الناتجة عنه، بالإضافة إلى الربح المالي، والمبادرات البيئية والاجتماعية الداعمة.
وقال التقرير إن إيرادات المجموعة في عام 2021 بلغت "1.9" مليار دولار، ونُشرت ضمن جهودها البحثية "35" مقالًا عبر مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، كما قدّمت "61" تقريرًا إلى مجلس المراجعة المركزية المؤسسية في العامين 2021 و2022، وأطلقت فريق الاستجابة السريع RRT لعلاج الحالات الطارئة عن بُعد دون زيارة المستشفى.
وفي السياق نفسه عززت خدماتها عبر الهاتف من خلال برنامج "نبض 24" لطب القلب عن بُعد، باستخدام حلول سحابية للتشخيص السريع للنوبات القلبية والاستجابة لها عن بُعد، وفي ذات العام وقّعت المجموعة اتفاقيات مع جامعتي جازان والقصيم، لإنشاء معامل تحليل اللقاحات والأمراض المُعدية VIDA التعليمية الجديدة، ومراكز أبحاث لدمج الحلول السحابية في المناهج الجامعية.
وقال فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف: إن هذا التصنيف لا شك يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها المجموعة، في مجال البحث والابتكار لتطوير أعمالها، من أجل أن تكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي، وتجربة المرضى عالميًّا، وهو أيضًا تقدير لنمو المجموعة المستدام وتزايد قيمتها السوقية وأدائها المتميز ومركزها المالي المتقدم، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة على كل المستويات.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تُعد واحدة من أكثر وأكبر مؤسسات الرعاية الصحية نموًّا وتطورًا في المنطقة؛ حيث احتلت المركز الأول لقائمة أكبر عشر شركات خدمات صحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت "21.1" دولار، تُشكل "55%" من القيمة المالية الإجمالية للشركات العشر، كما حصدت المركز الأول كأقوى مقدم رعاية صحية تأثيرًا في الشرق الأوسط؛ وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" نفسها في العام 2022، ويأتي هذا الإنجاز الأخير امتدادًا لإنجازاتها المتتالية وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات المحلية والدولية.
وتقوم المجموعة حاليًا بإدارة وتشغيل "22" منشأة طبية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأمامها فرص واعدة لتلبية الزيادة المتوقعة للطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام المقبلة؛ إذ إنها تمضي بنجاح كبير في تنفيذ سياسة توسعية مدروسة، وتقوم حاليًا بإنشاء "5" مستشفيات جديدة.