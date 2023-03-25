رئاسة الحرمين: 150 بابًا تستقبل ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي، أن الإدارة خصصت 151 بابًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ منها "١٢" بابًا لدخول المعتمرين، و"68" بابًا مخصّصة للمصلين، و"36" بابًا للطوارئ، و"35" بابًا داخليًّا، مشيرًا إلى أن الإدارة ومنذ بداية موسم الخيرات، وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات المخطّطة والمدروسة لها، مع وضع الاشتراطات المعتمدة، وبلغ عدد الموظفين المشاركين لموسم رمضان لهذا العام "600" موظف من المؤهلين علميًّا وعمليًّا.