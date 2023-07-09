لا تستعجل صيانة المكيّفات في هذا الوقت من السنة.."الحصيني" يقدّم السبب

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "هذه الأيام والأيام المقبلة حتى ظهور سهيل في 24 أغسطس؛ قد يضعف مستوى التبريد، خاصة في المكيّفات سواء في المنازل أو المكاتب أو في السيارات في النهار، فلا تستعجل في الصيانة".