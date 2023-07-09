لا تستعجل صيانة المكيّفات في هذا الوقت من السنة.."الحصيني" يقدّم السبب

نصح الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، بعدم استعجال صيانة المكيّفات إذا ضعف مستوى تبريدها في هذا الوقت من السنة، مشيراً إلى أن هذا الضعف طبيعي.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "هذه الأيام والأيام المقبلة حتى ظهور سهيل في 24 أغسطس؛ قد يضعف مستوى التبريد، خاصة في المكيّفات سواء في المنازل أو المكاتب أو في السيارات في النهار، فلا تستعجل في الصيانة".
وقال مفسراً: "هذا طبيعي في هذا الوقت من السنة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، واستمرار الحر لساعاتٍ طويلة حتى في الليل على معظم المناطق".