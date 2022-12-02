اتحاد الغرف يبحث فرص الاستثمار مع الشركات الفرنسية المتخصصة في الأمن والدفاع

وذكر أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 والمملكة تشهد تحولًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وأصبحت اليوم أرضًا للفرص الاستثمارية، مشجعاً الفرنسيين للاستفادة من تلك الفرص والمشاركة في مشاريع الرؤية الطموحة.