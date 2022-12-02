اتحاد الغرف يبحث فرص الاستثمار مع الشركات الفرنسية المتخصصة في الأمن والدفاع

استضاف اتحاد الغرف، أمس، وفداً يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في المجالات ذات الصلة بالأمن والدفاع لبحث آفاق التعاون والشراكة والاستثمار مع قطاع الأعمال السعودي.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن خلال كلمته، بنهج الشراكة بين المجلس والوكالة الوطنية، لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لتسريع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية السعودية الفرنسية.
وذكر أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 والمملكة تشهد تحولًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وأصبحت اليوم أرضًا للفرص الاستثمارية، مشجعاً الفرنسيين للاستفادة من تلك الفرص والمشاركة في مشاريع الرؤية الطموحة.
من جهته، قال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية محمد العذل: الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى توطين نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، وتأسست الهيئة في العام 2017 بهدف تمكين قطاع الصناعات الدفاعية وجعله رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ومحركًا للعائدات غير النفطية.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد إن الشركة نجحت في الدخول لقائمة أكبر 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية.
وتوقع أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة قبل حلول عام 2030 وأنها تُعنى بتطوير الصناعات العسكرية في المملكة ودعمها وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيساً في دعم توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، أكد رئيس الوفد الفرنسي المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية بالمملكة رشيد بولاوين أن زيارة البعثة التجارية الفرنسية للمملكة تأتي لبحث مشاركة خبرات الشركات الفرنسية في مشاريع وفرص رؤية المملكة 2030 وتوطين الصناعات في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
ويضم الوف الفرنسي 18 شركة فرنسية متخصصة في الأمن والدفاع تتطلع للتعرف أكثر على سوق قطاع الأمن بالمملكة والفرص المتاحة فيه وإمكانية عقد شراكات مع نظيراتها من الشركات السعودية.