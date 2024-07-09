"سدايا" تفتح التسجيل في برنامج تدريبي لبناء القدرات الوطنية في النماذج اللغوية الكبيرة

ويبدأ التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي من 9 - 14 يوليو 2024م، في حين سيبدأ البرنامج التدريبي حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 28 يوليو 2024م ويستمر لمدة ستة أسابيع، حيث سيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من ملاءمتهم للبرنامج، ويمكن للراغبين بالانضمام إلى هذا البرنامج تسجيل الدخول من خلال الرابط .