"سدايا" تفتح التسجيل في برنامج تدريبي لبناء القدرات الوطنية في النماذج اللغوية الكبيرة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلةً بأكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة، الذي يستهدف تدريب 80 متدرباً ومتدربة من المختصين بالتقنية.
ويهدف البرنامج التدريبي الاحترافي إلى تأهيل القدرات الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية المتقدمة في النماذج اللغوية الكبيرة وبنائها واستخدامها في حل المشكلات المعقدة، فيما يشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن المختصين في المجالات التقنية، وأن يكون ملماً بلغة برمجة البايثون، ولديه معرفة بالإحصاء والرياضيات، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية.
ويبدأ التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي من 9 - 14 يوليو 2024م، في حين سيبدأ البرنامج التدريبي حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 28 يوليو 2024م ويستمر لمدة ستة أسابيع، حيث سيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من ملاءمتهم للبرنامج، ويمكن للراغبين بالانضمام إلى هذا البرنامج تسجيل الدخول من خلال الرابط .
ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي ضمن إطار مبادرات "سدايا"؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال النماذج اللغوية الكبيرة لتطوير التطبيقات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.