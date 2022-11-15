هيئة المسرح تطلق مسابقة "التأليف المسرحي" لدعم الكتاب والمؤلفين المسرحيين

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم، عن إطلاق مسابقة "التأليف المسرحي" على مستوى المملكة، والتي تُتيح للمؤلفين المسرحيين المشاركة بنصوص مسرحية للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالمسابقة للتسجيل وتقديم طلبات المشاركة من خلال موقع هيئة المسرح والفنون الأدائية على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/theater#stage-625، على أن يكون آخر موعد لتسليم المشاركات يوم الجمعة 30 ديسمبر المقبل.
وتنقسم المسابقة إلى ثلاثة مسارات رئيسية يمكن للكتاب والمؤلفين تقديم مشاركاتهم من خلالها، وهي: مسار "التاريخ والتراث" ويشمل النصوص المسرحية المقتبسة أو المستلهمة من الموروث الشعبي المحلّي، كالحكايات والأساطير والأغاني والمواقع الجغرافية.
وتتضمّن كذلك مسار الطفل المخصص للنصوص المسرحية الموجهة للطفل، ويُشترط في هذا المسار الإشارة في مقدمة النص إلى الفئة العمرية الموجه إليها النص، ويتوزع إلى ثلاث فئات، فئة رياض الأطفال من عمر 6 سنوات فأقل، وفئة الأطفال 7 - 10 سنوات، وفئة اليافعين: 11 - 15 سنة، بينما المسار الثالث هو المسار العام الذي يشمل كل النصوص المسرحية العامة التي لا تندرج تحت المسارين الآخرين.
واشترطت المسابقة للتسجيل أن يسلم المشارك نسختين من النص على أن تكون صيغة الملف PDF، النسخة الأولى مدون عليها اسم المؤلف وعنوان النص، أما الثانية فيُكتفى بعنوان النص المسرحي فقط؛ وذلك لتزويد أعضاء لجنة التحكيم بالنصوص التي لم يكتب عليها اسم المؤلف، والتأكد من الفئة العمرية المستهدفة للنصوص المسرحية المنافسة على مسار الطفل، ومطابقة النص للشروط المذكورة في موقع هيئة المسرح والفنون الأدائية بخصوص المسابقة.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من هذه المسابقة إلى البحث عن كتاب مسرحيين قادرين على إثراء القطاع المسرحي بنصوص إبداعية، وتوفير مكتبة نصوص مسرحية سعودية تُسهم في تطوير الإنتاج المحلي.