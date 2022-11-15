هيئة المسرح تطلق مسابقة "التأليف المسرحي" لدعم الكتاب والمؤلفين المسرحيين

وتتضمّن كذلك مسار الطفل المخصص للنصوص المسرحية الموجهة للطفل، ويُشترط في هذا المسار الإشارة في مقدمة النص إلى الفئة العمرية الموجه إليها النص، ويتوزع إلى ثلاث فئات، فئة رياض الأطفال من عمر 6 سنوات فأقل، وفئة الأطفال 7 - 10 سنوات، وفئة اليافعين: 11 - 15 سنة، بينما المسار الثالث هو المسار العام الذي يشمل كل النصوص المسرحية العامة التي لا تندرج تحت المسارين الآخرين.