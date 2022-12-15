تشمل أساور المعصم.. شؤون الحرمين تقدم خدماتها للزائر الصغير

وأوضح مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تهتم بالقاصد الصغير وإثراء تجربة ضيف الرحمن في المسجد الحرام، وتوعيتهم وإطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم وتوزيع الأساور في معصم اليد؛ لتفادي ضياعهم، موضحًا فيها رقم جوال ولي أمره أو المرافق معه؛ لسرعة الوصول لهم أثناء الازدحام، وتقديم الرموز الإرشادية لمعرفة المواقع المكانية، والمرافق العامة داخل المسجد الحرام.