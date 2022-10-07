انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمال غرب المملكة وضباب كثيف بهذه المناطق

ويكون الطقس صحواً في أغلب أنحاء المملكة يومَي الجمعة والسبت نهاراً مع ظهور غيوم مُتفرقة على ارتفاعات مُتوسطة على أجزاءٍ من جنوب المملكة وغربها؛ قد تتخللها هطول زخات محلية من الأمطار على أجزاءٍ من مُرتفعات تهامة جازان وعسير، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، ومُعتدلة جنوب غرب المملكة، والرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.