انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمال غرب المملكة وضباب كثيف بهذه المناطق

يُشير آخر الخرائط الجوية المُتسلمة من المراكز العالمية إلى أنه يُتوقع اندفاع كُتلة هوائية مُعتدلة الحرارة ورطبة إلى منطقة شرقي البحر الأبيض المُتوسط بما فيها الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة تدريجياً اعتباراً من غد السبت.
وتنخفض درجات الحرارة العُظمى والصغرى على حدٍ سواء بدءاً من منطقة الجوف وأجزاءٍ من الحدود الشمالية (محافظة طريف) وذلك غد السبت، على أن تتعمّق الأحد لتشمل منطقتَي الجوف وتبوك وأجزاءٍ من الحدود الشمالية (مُحافظتَي طريف وعرعر)، فيما تشمل أغلب مناطق شمال غرب المملكة يوم الإثنين.
ويكون الطقس صحواً في أغلب أنحاء المملكة يومَي الجمعة والسبت نهاراً مع ظهور غيوم مُتفرقة على ارتفاعات مُتوسطة على أجزاءٍ من جنوب المملكة وغربها؛ قد تتخللها هطول زخات محلية من الأمطار على أجزاءٍ من مُرتفعات تهامة جازان وعسير، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، ومُعتدلة جنوب غرب المملكة، والرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.