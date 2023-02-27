"التجارة" تستدعي 146 لعبة قد تؤدي إلى اختناق الأطفال

استدعت وزارة التجارة 146 منتجًا من لعبة الأنشطة وسجاد الألعاب (silver lining cloud activity gyms)، وذلك لاحتمالية انفصال أجزاء من اللعبة، وقد يؤدي ذلك إلى خطر اختناق الطفل.