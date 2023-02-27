محليات
"التجارة" تستدعي 146 لعبة قد تؤدي إلى اختناق الأطفال
دعت إلى التواصل مع الشركات المسوقة للحصول على بديل
استدعت وزارة التجارة 146 منتجًا من لعبة الأنشطة وسجاد الألعاب (silver lining cloud activity gyms)، وذلك لاحتمالية انفصال أجزاء من اللعبة، وقد يؤدي ذلك إلى خطر اختناق الطفل.
ودعت "التجارة" مستخدمي اللعبة إزالة لعبة السحابة فورًا من المنتج والتواصل مع الشركات المسوقة للعبة للحصول على سحابة بديلة بالإضافة إلى لعبة مجانًا.
وحثّت الوزارة المستخدمين على التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).