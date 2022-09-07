فتح التسجيل في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية

وتعتمد آلية عمل برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، على "نموذج التعلم المدمج"؛ حيث يتعلم الطالب مواد المسار العام حضوريًّا بالمدرسة، فيما يتعلّم مواد المسار التخصصي - غير المشتركة مع المسار العام - تعليمًا إلكترونيًّا ذاتيًّا "عن بُعد" من خلال المقررات الإلكترونية المعيارية في منصة "مدرستي"، وتحت إشراف معلم ميسر، بينما تُعقد الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدرسة.