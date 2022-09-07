فتح التسجيل في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية

أطلقت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية.
يستهدف البرنامج طلبة المسار العام في السنة الثانية ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية بمدارسهم، ويرغبون دراسة مسار تخصصي آخر إضافة للعام.
كما يتيح لهم فرصة الالتحاق بالمسار التخصصي الذي يرغبون به من خلال التسجيل في نظام نور "برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية".
وتعتمد آلية عمل برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، على "نموذج التعلم المدمج"؛ حيث يتعلم الطالب مواد المسار العام حضوريًّا بالمدرسة، فيما يتعلّم مواد المسار التخصصي - غير المشتركة مع المسار العام - تعليمًا إلكترونيًّا ذاتيًّا "عن بُعد" من خلال المقررات الإلكترونية المعيارية في منصة "مدرستي"، وتحت إشراف معلم ميسر، بينما تُعقد الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدرسة.
ويشمل البرنامج أربعة مسارات تخصصية يمكن للطلبة الالتحاق بأي منها؛ وهي: علوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وإدارة الأعمال، والمسار الشرعي.
وذلك بهدف توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة وإضافية للطلبة في المسار العام وفق رغباتهم الدراسية، وتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم، إلى جانب دعم الطلبة في اكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.
وكانت وزارة التعليم قد وجهت إدارات ومكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالبدء في تطبيق وثيقة البرنامج في كل المدارس الحكومية والأهلية بداية من العام الدراسي الجديد 1444هـ، وفتح المسارات التخصصية في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية وفق معايير محددة في عدد من المدارس المستهدفة، داعيةً إلى متابعة تطبيق البرنامج في الميدان التعليمي، وحصر وإرسال المقترحات التطويرية.