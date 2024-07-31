جي أند تي أكسبريس العالمية تطلق خدمة التوصيل السريع في المملكة

علاوة على ذلك، فإن خدمة J&T SPEED متكاملة بشكل وثيق مع رؤية السعودية 2030. تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز التنمية المتنوعة للاقتصاد السعودي، وتعزيز الروابط مع الأسواق الدولية، وزيادة التنافسية الوطنية. تعتبر اللوجستيات دعمًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، ذات أهمية خاصة لتحقيق رؤية السعودية 2030. لذا يمكن أن تساهم الخدمة في تعزيز وتمكين الترابط مع الأسواق، وتحسين كفاءة اللوجستيات، وتعزيز ازدهار وتنمية حركة الاقتصاد السعودي. مع التطور والتحسين المستمر للأعمال، من المتوقع أن تصبح الخدمة واحدة من العلامات التجارية الأكثر تنافسية في مجال الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.