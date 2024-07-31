جي أند تي أكسبريس العالمية تطلق خدمة التوصيل السريع في المملكة

أعلنت شركة جي أند تي جلوبال أكسبريس المحدودة، المعروفة باسم جي أند تي أكسبريس والمدرجة في سوق الأسهم الصينية، عن إطلاق خدمة التوصيل السريع J&T SPEED رسميًا في المملكة العربية السعودية منذ 27 يونيو 2024. محققة نموًا كبيرًا في الأعمال. حيث جذبت خدماتها المتكاملة العديد من العملاء الأفراد، بما في ذلك الطلاب وربات البيوت والمستقلين، الذين يستخدمونها لتوصيل المستندات والهدايا والملابس والاحتياجات اليومية والمزيد.
تُعد شركة جي أند تي أكسبريس واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية المتكاملة على مستوى العالم، وتسعى من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تقديم تجارب توصيل أكثر كفاءة وراحة وموثوقية للعملاء الأفراد والشركات في السعودية استجابةً للطلب المتزايد على خدمات التوصيل في المملكة، حيث تلتزم الشركة بتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء من خلال توصيل شخصي سريع وسهل الإجراءات مما يعكس التزام الشركة الداخلي بتطوير وتحسين تجربة العملاء في المملكة، مما يعزز أيضًا مكانتها الريادية في سوق الشرق الأوسط.
يُذكر أنه في السنوات الأخيرة، ومع الازدهار المستمر للاقتصاد الرقمي العالمي وتطور نماذج التجارة الإلكترونية، تسارعت حركة تداول السلع مما أدى إلى نمو غير مسبوق في قطاع التوصيل للطلبات الخاصة بين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
تقدم خدمة J&T SPEED طرقًا متنوعة لتقديم ومتابعة الطلبات، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة تقديم الطلبات وإرسال الطرود من خلال التطبيق الرسمي أو الموقع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد خدمة J&T SPEED من شبكة اللوجستيات القوية والخبرة التشغيلية لشركة جي أند تي أكسبريس لتقديم خدمات توصيل فائقة السرعة. تظهر الإحصاءات أن متوسط وقت التسليم في خدمة J&T SPEED هو 58 ساعة فقط. يمكن إتمام التوصيل من الرياض إلى جدة في غضون 20 ساعة فقط، بينما يمكن تحقيق التوصيل داخل المدينة في غضون 14 ساعة.
في كلمة للسيد كيم جياو، مدير مشروع الخدمة في شركة جي أند تي أكسبريس: "نحن سعداء بإطلاق خدمة J&T SPEED لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل السريع الشخصية في المملكة العربية السعودية." وأضاف: "تطبيقنا سهل الاستخدام ويمكّن المستخدمين الأفراد من تقديم الطلبات بسهولة وتجربة خدمة التوصيل السريعة والموثوقة. نحن واثقون بأن الخدمة ستلبي احتياجات الأفراد لخدمة التوصيل الشخصي السريع وستستمر في تقديم تجربة توصيل الطرود أفضل للمستخدمين السعوديين."
ومن الجدير بالذكر أن 73% من الطلبات تم تقديمها من خلال التطبيق. في الشهر الأول بعد إطلاقها، زاد حجم الطلبات لخدمة J&T SPEED في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية مثل الرياض وجدة بنسبة 30% مقارنةً بفترة الاختبار.
علاوة على ذلك، فإن خدمة J&T SPEED متكاملة بشكل وثيق مع رؤية السعودية 2030. تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز التنمية المتنوعة للاقتصاد السعودي، وتعزيز الروابط مع الأسواق الدولية، وزيادة التنافسية الوطنية. تعتبر اللوجستيات دعمًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، ذات أهمية خاصة لتحقيق رؤية السعودية 2030. لذا يمكن أن تساهم الخدمة في تعزيز وتمكين الترابط مع الأسواق، وتحسين كفاءة اللوجستيات، وتعزيز ازدهار وتنمية حركة الاقتصاد السعودي. مع التطور والتحسين المستمر للأعمال، من المتوقع أن تصبح الخدمة واحدة من العلامات التجارية الأكثر تنافسية في مجال الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.