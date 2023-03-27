"حرارة أقل من المعتاد".. توقعات بتراجع فرص الأمطار والاستثناء بهذه المناطق

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة اليوم، ويكون الطقس مُعتدل الحرارة في المناطق الشمالية نهاراً، ومائلاً للدفء في باقي المناطق، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على المُرتفعات الجنوبية الغربية.