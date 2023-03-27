"حرارة أقل من المعتاد".. توقعات بتراجع فرص الأمطار والاستثناء بهذه المناطق

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بتحرُّك المُنخفض الجوي في طبقات الجو العليا للشرق، اليوم الإثنين، لتتراجع بذلك فرص الأمطار في أغلب المناطق عدا بعض المناطق الشرقية والجنوبية، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة اليوم، ويكون الطقس مُعتدل الحرارة في المناطق الشمالية نهاراً، ومائلاً للدفء في باقي المناطق، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على المُرتفعات الجنوبية الغربية.
ويُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيّأةً لهطول زخات رعدية من المطر على أجزاءٍ من الشرقية، وبخاصة الأجزاء الجنوبية من المنطقة، إضافة إلى أجزاءٍ من مُرتفعات جازان وعسير، بإذن الله، وفق موقع "طقس العرب".
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق الشمالية وصولاً لحائل يتحول إلى باردٍ في ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر، بينما يكون مُعتدل الحرارة في باقي المناطق الوسطى والشرقية ساعات الليل الأولى، يميل للبُرودة في آخر الليل.