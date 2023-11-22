جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تتخطّى الـ"33,6" مليون ريال في "الملواح والمزاين"

ويمثِّل المهرجانُ أكبرَ تجمُّع للصقور في العالم، ويشهد مشاركة نخبة من الصقارين في المملكة ودول الخليج والعالم، ويشهد في نسخته السادسة لهذا العام استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، إضافة إلى تتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه؛ تحفيزًا للصقارين على المشاركة والتنافس للظفر بلقب الأشواط التي تحمل اسم "كأس الملك عبدالعزيز" في كل فئة.