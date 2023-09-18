بالإجماع.. "السويلم" رئيسًا لجمعية "تيسير" لمساعدة "ذوي الإعاقة" على الزواج

ويحظى الدكتور "السويلم" بسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات في المجال الاجتماعي والتطوعي والإنساني والخيري داخل المملكة، وقد أسهم في تأسيس وإدارة مجموعة من الجمعيات الخيرية والإنسانية، ويشغل عدة مناصب؛ منها رئيس لمجلس إدارة الجمعية السعودية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، وعضو في العديد من الجمعيات الخيرية والغرف السعودية ومجالس الأعمال السعودية الدولية، وعضو في عدة منظمات وجمعيات علمية ومهنية داخل وخارج المملكة.