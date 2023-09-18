بالإجماع.. "السويلم" رئيسًا لجمعية "تيسير" لمساعدة "ذوي الإعاقة" على الزواج

اختارت الجمعية العمومية الثالثة لمجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج (تيسير) السبت الماضي، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، بالإجماع، رئيسًا للجمعية لدورتها الأولى.
وتعتبر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، جمعية أهلية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى التوفيق بين الراغبين في الزواج ودعمهم قبل وأثناء وبعد الزواج، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وسداد الإيجارات، وتأثيث السكن، وتحمل تكاليف إقامة الزفاف وغيرها.
ويحظى الدكتور "السويلم" بسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات في المجال الاجتماعي والتطوعي والإنساني والخيري داخل المملكة، وقد أسهم في تأسيس وإدارة مجموعة من الجمعيات الخيرية والإنسانية، ويشغل عدة مناصب؛ منها رئيس لمجلس إدارة الجمعية السعودية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، وعضو في العديد من الجمعيات الخيرية والغرف السعودية ومجالس الأعمال السعودية الدولية، وعضو في عدة منظمات وجمعيات علمية ومهنية داخل وخارج المملكة.