انطلاق أعمال لقاءات المدينة لتمكين الكوادر الوطنية الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل، أعمال وفعاليات ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات؛ وذلك خلال الفترة (5- 6 أكتوبر المقبل).
ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، وتعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الأداء والإنتاجية؛ بما ينعكس على الاستقرار الوظيفي ودعم التوطين، والتعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدّمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم؛ تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.
ويشهد الملتقى، الذي يأتي امتدادًا للقاءات احتضنتها مدن: الرياض، جدة، الدمام، وجيزان، عقدَ 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية وطرح نماذج مشرقة وقصص نجاح ضمن الأعمال والفعاليات المصاحبة.
وسيصاحب الملتقـى، مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة، كما سيتم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني "سبل" وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية، وإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات والقدرات اللازمة.
ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بسوق العمل.
ودعا "هدف"، الأفراد للتسجيل في الملتقى وحضور الأعمال والفعاليات من خلال الرابط: https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx.