انطلاق أعمال لقاءات المدينة لتمكين الكوادر الوطنية الأسبوع المقبل

ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، وتعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الأداء والإنتاجية؛ بما ينعكس على الاستقرار الوظيفي ودعم التوطين، والتعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدّمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم؛ تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.