48 مئوية.. الأحساء والخرج تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والخرج 48 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والخرج 48 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة وبريدة والصمان وحفر الباطن 47 درجة، والرياض والتنهات ووادي الدواسر والعلا والدهناء 46 مئوية، وكل من الدمام وشرورة والمجمعة 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 19 درجة، والباحة 20 مئوية، ثم القريات 23 درجة، وطريف 24 مئوية، والطائف 25 درجة.
وسجّلت السودة والوجه وجدة وأبها والباحة والطائف وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.