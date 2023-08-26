48 مئوية.. الأحساء والخرج تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والخرج 48 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.