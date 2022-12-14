"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة في مركز "مسار" لنشر ثقافة الجودة في قطاع التدريب في المنطقة الوسطى، برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، وبحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وغرفة الرياض، وعدد من المنشآت التدريبية.