زيتون الجوف.. 25 مليون شجرة تدعم الاقتصاد وتجسد ملامح قصة نجاح

وارتبط زيتون الجوف بواحد من أبرز مهرجانات المنطقة والمملكة، وهو مهرجان زيتون الجوف الدولي الذي تقام فعاليات نسخته السادسة عشرة هذه الأيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، حيث لعب المهرجان على مدار دوراته الماضية دوراً في تطوير زراعة وصناعة الزيتون بالمنطقة من خلال فتح نوافذ بيع وأسواق جديدة أمام المنتجين، وجذب الاستثمارات، بالإضافة لإسهامه في الترويج السياحي للمنطقة والتعريف بها واستقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، كما تشارك في دورة هذا العام 7 دول مما يعزز حضور زيتون الجوف عالمياً.