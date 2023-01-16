المملكة.. تنبيه من انخفاض متزايد على درجات الحرارة اعتباراً من النصف الثاني من هذا الأسبوع

لكن مع ساعات يوم الأربعاء يُتوقع أن يتزايد تأثر الكتلة الباردة، وتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ في الرياض والشرقية والقصيم، وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، وسط توقعات باستمرار وربما تزايد تأثير الكتلة الباردة على وسط وشرق المملكة مطلع الأسبوع المقبل؛ لتقترب الصغرى في العاصمة الرياض من 5 درجات مئوية.