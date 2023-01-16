المملكة.. تنبيه من انخفاض متزايد على درجات الحرارة اعتباراً من النصف الثاني من هذا الأسبوع

أشار مختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى أن انخفاضاً تدريجياً سيطرأ على درجات الحرارة اعتباراً من النصف الثاني من هذا الأسبوع.
ويتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم الثلاثاء في شمال غرب الرياض والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وحفر الباطن والحدود الشمالية والجوف وتبوك، ويُتوقع أن يكون الانخفاض طفيفاً بشكلٍ عام بواقع 2 - 4 درجات مقارنة باليوم السابق.
لكن مع ساعات يوم الأربعاء يُتوقع أن يتزايد تأثر الكتلة الباردة، وتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ في الرياض والشرقية والقصيم، وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، وسط توقعات باستمرار وربما تزايد تأثير الكتلة الباردة على وسط وشرق المملكة مطلع الأسبوع المقبل؛ لتقترب الصغرى في العاصمة الرياض من 5 درجات مئوية.