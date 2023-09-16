بعد قليل.. انطلاق طائرة المساعدات السعودية الأولى لإغاثة منكوبي الفيضانات في ليبيا

تنطلق -بعد قليل- طائرة مركز الملك سلمان للإغاثة، الأولى المحمّلة بـ 90 طناً من المساعدات للمتضررين في ليبيا.
وتحمل الطائرة المتوجّهة من الرياض إلى ليبيا مباشرة مساعدات غذائية وطبية ومتعلقات إيوائية وأدوات طبية ضرورية لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا.
وبحسب "الإخبارية"، ستنطلق الطائرة الثانية لدعم النازحين في ليبيا، غداً أو بعد الغد على أقصى تقدير، لإغاثة المتضررين الذين يتجاوز عددهم 36 ألف شخص، مع ارتفاع أعداد المفقودين في الفيضان لأكثر من 20 ألف شخص، والضحايا 6 آلاف حتى هذه اللحظة.
وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، مشيرًا إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.