انطلاق "المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني" في المدينة المنورة

وتتواصل اليوم أعمال المؤتمر في يومه الثاني من خلال عقد ثلاث جلسات، تتناول عدة موضوعات تشمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمؤسسات التعليم لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، ومكافحة مظاهر الإرهاب الإلكتروني في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها، ودور المجتمع الدولي في هذا المجال، وجهود المملكة في مكافحة التطرّف الفكري وأنشطته في المجال الرقمي، وتجربة المملكة في التصدي للإرهاب الإلكتروني.