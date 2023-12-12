البديوي يؤكد التزام مجلس التعاون بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

وفي ختام كلمته دعا إلى تجديد الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ مشيرًا بشكل خاص إلى معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا ضرورة ضمان حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعيش بحرّية بعيدًا عن الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ75 عامًا، حاثًّا المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية؛ لضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.