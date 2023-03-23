أمطار غزيرة وبرد وفرص للسيول.. أسبوع من تقلبات الأجواء المحتملة بالمملكة

تزايدت المؤشرات الجوية، حول تَعَرُّض عموم دول المشرق العربي الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل، لحالة جوية ماطرة واسعة النطاق؛ وذلك إثر اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا نحو الأراضي الليبية تتجه شرقًا لشمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر على السطح من الجنوب، وسيؤدي هذا التلاقي، إلى نشوء اضطرابات جوية واسعة التأثير تترافق بهطول أمطار تكون رعدية الطابع أحيانًا؛ مما يؤدي إلى ارتفاع فرص تشكّل السيول في مناطق عدة بمشيئة الله.
وتشير البيانات إلى أن الكتلة الهوائية الباردة والرطبة في طبقات الجو العليا، يُتوقع أن تندفع إلى منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، وتستثير منخفض البحر الأحمر (السودان) بالتمدد نحو الشمال، فتتولد معه حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر بدءًا على السواحل الشرقية لليبيا وتطال تدريجيًّا أجزاء واسعة من شمال مصر بالسحب الرعدية الماطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بإذن الله؛ مما يرفع من فرص جريان الأودية والسيول في تلك المناطق.
ويُتوقع أن تتأثر بلاد الشام وشمال السعودية بعد غد السبت، بحالة عدم استقرار جوي؛ وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر؛ بحيث تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق متفرقة من بلاد الشام، وقد تكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البرد؛ مما قد يتسبب في جريان السيول في بعض المناطق المنخفضة والمنحدرات والأودية والشعاب؛ وفق موقع "طقس العرب".
وبحسب نتاج التحاليل الجوية في مركز "طقس العرب"، يُتوقع أن تبقى فرص الأمطار في أجزاء عدة من بلاد الشام يوم الأحد؛ فيما تنحسر في عموم مناطق مصر.. ومع تحرك النظام الجوي للشرق تطال الأمطار الرعدية في ذات اليوم العراق والكويت وأجزاء واسعة من المملكة السعودية بما فيها المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من القطاع الغربي بما فيها مكة المكرمة.
وتشير البيانات ذاتها إلى أنه خلال منتصف الأسبوع القادم 27 و28 مارس 2023، يُتوقع أن تتركز الاضطرابات الجوية على المناطق المطلة على حوض الخليج العربي؛ بما فيها شرق المملكة السعودية والكويت والبحرين وقطر، ولاحقًا تمتد الأمطار مناطق متفرقة من الإمارات وسلطنة عمان بمشيئة الله تعالى.