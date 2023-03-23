أمطار غزيرة وبرد وفرص للسيول.. أسبوع من تقلبات الأجواء المحتملة بالمملكة

تزايدت المؤشرات الجوية، حول تَعَرُّض عموم دول المشرق العربي الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل، لحالة جوية ماطرة واسعة النطاق؛ وذلك إثر اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا نحو الأراضي الليبية تتجه شرقًا لشمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر على السطح من الجنوب، وسيؤدي هذا التلاقي، إلى نشوء اضطرابات جوية واسعة التأثير تترافق بهطول أمطار تكون رعدية الطابع أحيانًا؛ مما يؤدي إلى ارتفاع فرص تشكّل السيول في مناطق عدة بمشيئة الله.