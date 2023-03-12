مسيرة أمنيّة في شوارع أبها احتفالًا بـ"يوم العَلَم السعودي"

احتضنت مدينة أبها عددًا من مظاهر الاحتفال بيوم العَلَم السعودي، الذي انطلق هذا العام ليوافق الـ11 من مارس؛ تجسيدًا لمكانة العَلَم التاريخية، كرمز لتفرُّد ووحدة وشموخ هذا الوطن.