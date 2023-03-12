مسيرة أمنيّة في شوارع أبها احتفالًا بـ"يوم العَلَم السعودي"

احتضنت مدينة أبها عددًا من مظاهر الاحتفال بيوم العَلَم السعودي، الذي انطلق هذا العام ليوافق الـ11 من مارس؛ تجسيدًا لمكانة العَلَم التاريخية، كرمز لتفرُّد ووحدة وشموخ هذا الوطن.
وبرزت بعض مظاهر الاحتفال في مسيرة للقطاعات الأمنية بـ"يوم العَلَم السعودي"، وذلك في "شارع الفن" بمدينة أبها، بحضور عدد من سكان المدينة والمحافظات المجاورة.
وتم تسليم ورفع الراية وأداء النشيد الوطني في مركز شرطة مدينة سلطان، بمشاركة عدد من قيادات الأمن العام بمنطقة عسير.
كما تم التعريف بأكبر سارية علم في منطقة عسير، التي تنتصف ساحة البحار أمام مبنى إمارة منطقة عسير منذ 2013، ويبلغ ارتفاعها 100م، ويبلغ طول العلم 30م، وعرضه 20م.
هذه الفعاليات جاءت بمشاركة شعبية برفع العلم السعودي، وأداء النشيد الوطني في المنازل، وفي السيارات، وفوق رؤوس الجبال، بما يتوافق مع نظام العلم في المملكة.