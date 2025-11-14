اختتام فعالية التطوع الاحترافي بـمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة

اختتم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة فعالية "التطوع الاحترافي"، التي أقيمت ضمن أعمال مؤتمر ومعرض الحج 2025 في محافظة جدة، حيث أقيمت الفعالية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، وشهدت تفاعلاً تطوعياً نوعياً جمع نخبة من قيادات الجهتين، والخبراء المتخصصين، بهدف تمكين العطاء الاحترافي لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة القطاع غير الربحي.