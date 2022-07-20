وزير البيئة يؤكد أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في الاقتصاد الوطني

من جهته، قال المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة، الدكتور علي السبهان: الهدف من الملتقى هو بناء منظومة لريادة الأعمال في كل قطاع من قطاعات الوزارة، وقّدم عرضًا وافيًا لمنظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تحظى بدعم القيادة، وقد تم اعتماد (30) مليون ريال كمرحلة أولى لدعم وتطوير ريادة الأعمال في قطاع الزراعة، وتقوم الوزارة بتنمية ريادة الأعمال عبر مراجعة وتحديث وبناء التشريعات والتنظيمات، وتوفير الخبراء والاستشارات من خلال التعاون والشراكة وبناء قاعدة بيانات، وتوفير التمويل وتوجيهه لتعزيز الاستثمار الجريء، إضافة إلى التمكين والدعم عبر البيانات المفتوحة لتعزيز ريادة الأعمال.