سبقها إنذار أحمر.. أمطار ظهيرة الثلاثاء تتواصل بالحرم المكي

شهد الحرم المكي هطولات مطرية غزيرة ظهر اليوم في حالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، ويتوقع لها أن تستمر حتى 11 مساء اليوم الثلاثاء.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا باللون الأحمر بخصوص العاصمة المقدسة يفيد بتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الحالة بدأت في الساعة 12:20 وتستمر حتى 11 مساء اليوم الثلاثاء.
وتشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية وفق "طقس العرب" إلى أن اشتداداً واتساعاً سيطرأ على الأمطار الموسمية، لتشمل أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة اليوم، بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية مع ساعات الظهر والعصر من هذا اليوم الثلاثاء، وتهطل زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخات من البَرَد.
ويرى المُختصون وجود احتمالية عالية لتحرك بقايا هذه السحب باتجاه الغرب نحو مدينة جدة، تترافق أحياناً بهطول زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار، وقد تصاحبها الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتدني وربما انعدام لمدى الرؤية الأفقية.