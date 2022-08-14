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أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعلّم عن بعد بجامعة نجران خلال الفصل الصيفي

عدد الملفات المستعرضة خلال الفصل 9.108.423 ملفًّا و652 لوحة نقاش
أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعلّم عن بعد بجامعة نجران خلال الفصل الصيفي
واس
واس

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران للفصل الدراسي الصيفي 1443هـ؛ 42,321 مستخدمًا.

وكشفت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفصل 9.108.423 ملفًّا، و652 لوحة نقاش و18.536 تقييمًا، و4.423 جلسة؛ منها 1.412 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 21.622، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 22.118.

وبيّنت أن خدمات الدعم الفني التي قدمتها عن طريق الأجهزة الذكية بلغت 274 خدمة، وعن طريق تويتر 37 خدمة، و19 خدمة عن طريق نظام تواصل، فيما بلغت الخدمات الفنية عن طريق البريد الإلكتروني 48 خدمة دعم فني.

جامعة نجران
الفصل الدراسي الصيفي

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