أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعلّم عن بعد بجامعة نجران خلال الفصل الصيفي

وكشفت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفصل 9.108.423 ملفًّا، و652 لوحة نقاش و18.536 تقييمًا، و4.423 جلسة؛ منها 1.412 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 21.622، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 22.118.