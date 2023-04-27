ضعف تأثير الحالة الماطرة الخميس وطقسٌ مائل للحرارة ونشاط للرياح في عدة مناطق

تشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بابتعاد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا عن أجواء المملكة العربية السعودية يوم الخميس؛ بحيث تضعف الفعالية الجوية الماطرة في معظم المناطق. وتشير ذات الخرائط إلى توقعات بنشاط للرياح الشمالية الغربية على أجزاء عدة من غرب المملكة.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تضعف الفعالية الجوية على أجواء المملكة يوم الخميس، ومع ذلك تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية لكنها تكون متفرقة وعلى نطاق محدود إجمالًا من مناطق: (حائل، والقصيم، والجوف، وجنوب شرق تبوك)، ولا يُستبعد أن تتكون بعض السحب الماطرة في نطاق ضيق من منطقتي الرياض والشرقية.
كما يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الخميس على أجزاء من مرتفعات شرق جازان وعسير، وربما تطال غرب منطقة نجران.
وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا في أغلب المناطق، ومائلًا للحرارة نهارًا؛ بينما يكون حارًّا في المناطق الشرقية والجنوبية مع درجات حرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات المئوية في تلك المناطق.