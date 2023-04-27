ضعف تأثير الحالة الماطرة الخميس وطقسٌ مائل للحرارة ونشاط للرياح في عدة مناطق

ويُتوقع بمشيئة الله أن تضعف الفعالية الجوية على أجواء المملكة يوم الخميس، ومع ذلك تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية لكنها تكون متفرقة وعلى نطاق محدود إجمالًا من مناطق: (حائل، والقصيم، والجوف، وجنوب شرق تبوك)، ولا يُستبعد أن تتكون بعض السحب الماطرة في نطاق ضيق من منطقتي الرياض والشرقية.